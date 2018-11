Die Titelverteidigung sei das Ziel gewesen, so Norman Hunziker im Video-Interview. Das Niveau sei dieses Jahr sehr hoch gewesen. «Wir hofften, dass wir aufs Podest kommen. Wir sind unglaublich stolz auf den Vize-WM-Titel.» Das Erfolgsrezept sei gewesen, «dass wir als Team arbeiten», so der 23-jährige Archer.

Dem Druck konnte Teamchef Norman Hunziker mit seinem Team aber entgegenhalten. In beiden Aufgaben (Contemporary Buffet für 12 Personen und 3-Gang-Menü für 70 Personen) hat die Nationalmannschaft die begehrte Goldmedaille geholt.

Neben den Junioren schickte der Schweizer Kochverband noch die Schweizer Kochnationalmannschaft an den Culinary World Cup (Koch-WM) in Luxemburg. Die neu formierte Kochnationalmannschaft um Teamchef Jordan Thompson sorgte bei ihrem ersten Wettbewerbseinsatz für eine Überraschung. Trotz eines herausragenden Ausstellungstisches und einem nahezu perfekten Service für 110 Gäste verpassten sie als Vierte das Podest äusserst knapp. «Für ein Team, welches erst seit rund 18 Monaten zusammen trainiert, ist diese Platzierung ein grosser Erfolg», heisst es in der Mitteilung der «Hotel & Gasto Union».