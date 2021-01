Nimmt die Sanierung des ehemaligen Warenhauses an der Löwenkreuzung endlich Gestalt an?

Nach den erfreulichen Nachrichten aus der Arztpraxis Bamberger am Mittwoch macht ein weiteres Gebäude an der Bielstrasse von sich reden. Doch diesmal ist noch nicht klar, ob es sich um eine gute oder eine schlechte Nachricht handelt: Seit einigen Wochen ist das Dach der Bielstrasse 1 und 3 an der Löwenkreuzung mit Baublachen abgedeckt.

Ist der provisorische Schutz des Daches ein weiterer Beweis für den Zerfall des einstigen Prachtgebäudes aus dem Jahr 1950? Mieter der Liegenschaft hatten schon früher nach Sturmwinden Ziegel auf der Strasse gefunden. Oder deutet die Massnahme darauf hin, dass die Sanierung endlich bevorsteht?

Im Besitz einer Briefkastenfirma

Niemand weiss es. Die zuständige Liegenschaftsverwaltung in der Stadt Bern gibt keine Auskunft und verweist an die Eigentümerin, die Granges 135 SA (so benannt nach den drei beteiligten Hausnummern der Biel strasse). Dabei handelt es sich um eine Briefkastenfirma mit Sitz in Lausanne. Die Firma ist für Anfragen nicht erreichbar.

Nach dem Verkauf des einstigen Warenhauses (erst Meyer Söhne, später Innovation) 2017 war die Hoffnung gross, dass ein Investor sich der markanten Häuserzeile annehmen würde. Diese ist dringend sanierungsbedürftig und zeigt im hinteren Teil (Hausnummern 3 und 5) Zerfallserscheinungen. Ein riesiges Volumen auf drei Stockwerken, respektive vier Stockwerken: Bielstrasse 3, wartet auf die Erneuerung.

Die grossen (Schau-)Fensterfronten, teilweise nur einfach verglast, sowie die fehlende Wärmedämmung der 70-jährigen Mauern machen die Liegenschaft zum energetischen Albtraum. Die Mieter haben schon vor Jahren zur Selbsthilfe gegriffen, um ihre Heizkosten zu senken. So hat zum Beispiel das Digirama neue Fenster eingebaut. Mieter machen sich Sorgen um das geschützte Gebäude.