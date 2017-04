Bis 200 Personen verpflegen

Hektisch geht es auch bei der Küchenmannschaft zu und her – oder besser gesagt beim Küchenchef. Denn dieser hat alle Hände voll zu tun, sein Team zu orchestrieren. Schliesslich gilt es am Mittag viele hungrige Mäuler zu stopfen. Am Ende des Tages werden rund 150 Portionen Risotto – wahlweise mit Wurst – über die Theke gewandert sein. Die mobile Aussenküche ist dafür bestens gerüstet. «Damit kann ich inklusive Anfeuerungszeit in eineinhalb Stunden bis zu 200 Personen verpflegen», erklärt Küchenchef Matthias Steiger. Nach den Aufbauarbeiten gibt es für die eifrigen Einsatzkräfte noch eine letzte Stärkung mit Gipfeli, Berliner und Kaffee, bevor der grosse Ansturm losgeht.