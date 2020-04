Neues Leben kehrt ein in die Däster-Schild-Villa

In der Wohngemeinschaft Castello leben derzeit zwölf Menschen im Alter zwischen 20 und 46 Jahren, welche Unterstützung in der Gestaltung des Alltages benötigen. Wir begleiten sie auf ihrem Weg in die grösstmögliche Selbstständigkeit und legen grossen Wert auf individuelle und zielorientierte Betreuung, welche auf einem Drei-Phasen-Modell basiert. Einer Orientierungs- und Kennenlernphase, einer Entwicklungsphase und einer Austrittsphase.» Darauf aufbauend sucht man gemeinsam nach einer passenden Anschlusslösung nach dem Castello-Aufenthalt.

Der Stiftungsrat der Däster-Schild Stiftung kam der Stiftung Schmelzi sehr entgegen: Die Schmelzi darf die Villa als sogenannte «Gebrauchsleihe» für die Dauer der Sanierung des Castellos benutzen, kostenlos. «Dafür sind wir natürlich äusserst dankbar», betont Jannine Stüdeli.

Einige Anpassungen müssen vorgenommen werden

Bevor jetzt aber die Bewohner des Castellos in die Villa umziehen können, müssen dort einige bauliche Massnahmen umgesetzt werden. «Es handelt sich dabei um kleine Eingriffe. So werden beispielsweise einzelne Zimmer für die Bewohner unzugänglich gemacht, um das wertvolle Interieur der Villa zu schützen.

Weiter wird ein WLAN eingerichtet und die sanitären Anlagen zum Teil ersetzt. Es braucht beispielsweise einen abschliessbaren Medizinalschrank, der in einem abgeschlossenen Raum steht, eine Abwaschmaschine in der Küche und manche Türen zu den Zimmern müssen so modifiziert werden, dass sie von innen nicht verriegelt werden können.» Die Villa steht zwar nicht unter Denkmalschutz, dennoch wurde die kantonale Denkmalpflege im Zuge der Vorbereitungen hinzugezogen. So ist ein Raum beispielsweise mit einer wertvollen Goldtapete tapeziert oder ein anderes Zimmer, welches als Sitzungszimmer für das Betreuungspersonal vorgesehen ist, verfügt über kostbare Einbauschränke.

In der Woche vom 11. Mai soll der Umzug über die Bühne gehen: 10 Bewohnerinnen und Bewohner plus sieben Betreuer ziehen um vom Castello in die Villa Däster-Schild. Zwei der jetzigen Bewohner des Castellos kommen in anderen Wohngruppen unter.

Das Castello an der Tunnelstrasse werde in der Folge komplett saniert, wie Jannine Stüdeli erklärt: «Vom Dach, über eine energetische Fassadensanierung, neue sanitäre Anlagen bis hin zu neuen Böden – das ganze Gebäude wird komplett saniert.»

Veranschlagt sind rund 750000 Franken für den Umbau. Das Architekturbüro Bigolin Crivelli ist damit beauftragt. Die Arbeiten sollten spätestens Ende Jahr abgeschlossen sein. Dann können die Bewohner wieder aus ihrem zwischenzeitlichen, herrschaftlichen Wohnsitz mit Parkanlage in ihr angestammtes, saniertes Domizil umziehen.