Neuer Lebensraum für Natur und Dorf: Die Renaturierung der Bäche ist abgeschlossen

Ein Stängel des Blutweiderichs, den Zweig einer Esche, ein Hundesäckli. Drei Symbole hat der Projektverantwortliche der Burgergemeinde Lengnau, Jonas Walther, für die Einweihung

und Begehung des beinahe abgeschlossenen Projektes Hochwasserschutz und Revitalisierung in einem mitgebracht.

Den Blutweiderich als Nektarspender, den Eschenzweig als Zeichen, dass der Biber schon einen Baum umgesägt hat und dass der Hochwasserschutz für die Industriezone wichtig ist. Das Hundesäckli dafür, dass die Wege bereits von vielen Spaziergängern extrem genutzt werden.

90 Prozent zahlen Bund und Kanton

Hochwasserschutzmassnahmen und Renaturierung waren in der Überbauungsordnung CSL für die Industrie und die Burgergemeinde am Moosbach gefordert. Nicht mehr zeitgemäss war der Ladenboden des Dorfbaches Lengnau-Leugene der Einwohnergemeinde.

So kam es zum gemeinsamen Wasserbauprojekt, das zu 90% durch Bund und Kanton getragen und somit durch die vielen Schnittstellen fremdbestimmt war.

Entstanden ist ein neuer Lebensraum für die Natur und das Dorf. Die Gewässerräume sind nach den neusten ökologischen Kenntnissen gestaltet und vernetzt, der Durchlass Moosbach und Lengnau-Leugene eingebaut. Der Hochwasserschutz für die Industrie- und Freizeitzone bei Rückstau von Aare-Hochwasser sollte damit gewährleistet sein.

«Es wurde Lebensraum für Amphibien und für gefährdete Arten geschaffen», sagt Felix Leiser vom Büro Alnus, Ins. Der Biologe fordert nun zum «Häreluege» und Beobachten auf. Einerseits um sich am neuen Leben zu erfreuen, anderseits um Neophyten frühzeitig auszureissen. Eine Herausforderung an die Pflege des renaturierten Gebietes, wenn am anstossenden SBB-Damm der Japanknöterich wuchert.