Neue Wirtschaftsförderin: «Wohnen und Wirtschaft müssen sich ergänzen»

Susanne Sahli (49) ist in Grenchen aufgewachsen und hat ihre Berufskarriere mit einer kaufmännischen Ausbildung begonnen. Sie war danach unter anderem Filialleiterin des Reisebüros Kuoni in Grenchen (1995-1998). Die Tätigkeit in der Reisebranche sei ihr Türöffner nach Asien, inbesondere Hong Kong gewesen, berichtet Sahli.

Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der Beratungsfirma True Colours GmbH Grenchen (seit 2011) und Hongkong (seit 2006). In Hongkong war sie zudem Präsidentin der Schweizer Handelskammer (2011-2014) und wurde 2018 zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist ausserdem Gastdozentin an der FHNW und unterstützt die EMBA Lehrgänge der BFH als Expertin. Seit 2016 ist sie im Vorstand des Fördervereins Gründerzentrum Kanton Solothurn (GZS) und wurde 2020 zur Präsidentin gewählt. Susanne Sahli hat ein Höheres Wirtschaftsdiplom vom Institut für Kaderschulung in Bern und ist zertifizierter Leadership Coach (CH/AUS). Weiterbildungen hat sie u.a. an der Business School MIT/Sloan (USA) abgeschlossen. Seit 2016 lebt Sahli wieder in Grenchen, wo sie 2018 (positive) Schlagzeilen machte mit einem Imagefilm für Grenchen, den sie zusammen mit Olivier Messerli realisierte.

Laut Stadtpräsident François Scheidegger sind sechs Bewerbungen für die nach dem Rücktritt von Karin Heimann ausgeschriebene Stelle eingegangen, wobei das Profil von Sahli den Bedürfnissen der Stadt am besten entsprochen habe.Die Anstellung erfolgt wie bei ihrer Vorgängerin im Mandatsverhältnis, das in etwa einer Teilzeitstelle von 50 Prozent entspricht. (at.)