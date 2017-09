Letzte Woche ist es wieder zu Vorfällen gekommen. Wie Schulleiter Thomas Mikolasek berichtet, hat der Mann das Auto eines Lehrers mit einem Gegenstand beworfen. Später habe er eine Frau belästigt, welche mit dem Auto die Kinder von der Schule abgeholt habe. Laut Aussagen von Kindern, die der Zeitung zugetragen wurden, hat der Mann auch wieder das Schulhausgelände betreten, obwohl ihm das behördlich verboten worden ist.

Tatsächlich sagte I. Z. bei früherer Gelegenheit, er sei «allergisch gegen Elterntaxis». Der Autoverkehr im Quartier dürfte ein möglicher Auslöser für die erneute Eskalation sein. Die Sekundarschulreform hat in Grenchen dafür gesorgt, dass die Elterntaxis trotz stetiger Eindämmungskampagnen wieder zugenommen haben. Denn im Zentrum gibt es keine Primarschule mehr.

Eskalation hüben und drüben

Aber auch der psychische Zustand des Mannes ist schon länger Gegenstand von Diskussionen. Mit der eigenwilligen «Gartengestaltung» tut Z. selber alles dafür, dass diese Diskussionen nicht abbrechen. Alle fragen sich aufgrund der Affichen, «Täfeli» und Schriftzüge: Hat der Typ noch alle Tassen im Schrank?

Die Schulleitung Halden kündigte in einem Flugblatt kurzfristige Massnahmen an. Die Glas-Portale auf der Nordseite «werden ab sofort einseitig geschlossen», heisst es. Die Pausenaufsicht durch die Lehrpersonen werde verstärkt und die Schülerinnen und Schüler werden angewiesen «die Haldenstrasse zu meiden und sich unauffällig zu verhalten.»

Das dürfte Wunschdenken sein, benützen doch vor allem ältere Schüler dem Vernehmen nach immer wieder die Gelegenheit, den Mann zu reizen. Manche Jugendliche finden offenbar Gefallen am Katz-und-Maus-Spiel, betrachten das gar als Mutprobe. Bei der Polizei heisst es, man mache regelmässige Patrouillen. Von der Option, dauerhaft einen Polizisten auf dem Gelände zu postieren, will Polizeikommandant Christian Ambühl vorerst absehen. «Dann käme sich der Mann am Ende noch wichtiger vor.»