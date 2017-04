Die Stadt Grenchen steckt momentan mitten in den Verhandlungen mit den Veranstaltern des Uhrencups. Geplant ist, ein, eventuell zwei Spiele im Stadion Brühl durchzuführen, wie diese Zeitung bereits berichtet hat. Letztes Jahr kam es am Uhrencup und im Nachgang angeblich zu unschönen Szenen zwischen Exponenten des FC Grenchen und des Uhrencups. Auf Anfrage gaben sich die Verantwortlichen des Uhrencups jetzt bedeckt. Man habe Kenntnis von der neuen Nutzungsvereinbarung und stelle fest, dass dadurch eine neue Ausgangslage geschaffen worden sei. «Aber es steht uns nicht zu, politische Entscheide der Stadt Grenchen zu kommentieren. Wir werden aber die neue Ausgangslage hinsichtlich einer möglichen Durchführung im Stadion Brühl neu prüfen müssen», so das offizielle Statement der Veranstalter.

Laut Stadtpräsident François Scheidegger ist man auf gutem Weg, denn er habe sich massgeblich dafür eingesetzt, dass sich die beiden Parteien an einen Tisch setzen und eine gemeinsame Lösung finden. «Schliesslich ist von gemeinsamem Interesse, dass in Grenchen das Fussballfest stattfinden kann». (om)