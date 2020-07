Neue Helikopter für die Mountainflyers

Die Firma Mountainflyers hat Anfang Juli einen Helikopter Bell 505 der neusten Generation auf ihrer Basis in Grenchen in Empfang genommen. Die Maschine, die künftig in Grenchen stationiert ist, wurde mit der traditionellen Dusche durch die Flughafenfeuerwehr Grenchen willkommen geheissen. Die Firma hat zwei solche Helikopter in Betrieb genommen, die je etwa 1,5 Mio. Fr. kosten.

Moderner Heli mit Turbinenantrieb

Mountainflyers mit Basen auf den Flughäfen Grenchen und Belpmoos ist auf die Ausbildung von Helikopterpiloten spezialisiert. Zudem bietet die Firma Taxi-, Foto- und Rundflüge an. Die letzte Woche eingetroffene Maschine ist die zweite des Typs Bell 505 Jet Ranger X, die von Mountainflyers zur Erneuerung der eigenen Helikopterflotte angeschafft worden sind, wie die Firma in einer Medienmitteilung schreibt. Sie ersetzt einen älteren Helikopter des Typs EC 120. Die zweite Bell 505 wurde am vergangenen Freitag an ihren künftigen Standort nach Belp überflogen. Helikopter des Typs Bell 505 sind leichte, einmotorige Maschinen mit Turbinentriebwerk. Dank neuster Technik verbrauche der Vierplätzer deutlich weniger Treibstoff.

Heli West Grenchen 2018 übernommen

Importiert wurden die beiden Maschinen von der Schweizer Firma Centaurium Aviation. Centaurium Aviation war bedingt durch die Coronakrise der erste Vertriebspartner des amerikanischen Herstellers Bell-Textron, der Helikopter mit einer «Virtual Acceptance».