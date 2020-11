Neubau «Swiss Rotor Hub» – Grenchen wird zum Kompetenz-Zentrum für Helikopter

«Die neuen Simulatoren sind nicht mehr zu vergleichen mit den grossen Simulatoren, wie man sie zum Beispiel in Zürich am Flughafen noch hat, Kugeln auf Beinen, in denen die Piloten in einem ‹echten› Cockpit sitzen, von denen jeder zwischen 20-25 Mio. Fr. kostet. Die neue Generation von Simulatoren setzt ganz auf Virtual Reality», erklärt Daniel Borer. Konkret «fliegen» die Piloten in einem Sitz auf einer kleinen Plattform, welche die Flugbewegungen simuliert. Sie tragen Virtual Reality Brillen und werden in einem zweiten Entwicklungsschritt auch taktile Handschuhe tragen, welche die Wahrnehmung noch realistischer machen.

Der von der Grenchner Ivo Erard Architekten + Planer AG entworfene, zweigeschossige Neubau ersetzt den baufälligen grünen «Farner»-Hangar, der abgebrochen wird. Das selbe Planungsbüro hat bereits das neue Rega/LAT Ausbildungsgebäude erstellt und der neue Hangar wird im selben «look» daherkommen. Allerdings, so Borer, werde man auch einzelne Teile des alten Hangars, der ja für den Flugplatz Grenchen von grosser historischer Bedeutung sei, im neuen Gebäude integrieren und ihm so den Respekt erweisen, den es verdiene.

Auf dem Regionalflughafen entsteht mit dem «Swiss Rotor Hub» in einem neuen Hangar ein Ausbildungszentrum für Helikopterpiloten. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist Daniel Borer, Verwaltungsratspräsident der Centaurium Aviation Ltd , die als Bauherrin fungiert. Der Flughafen Grenchen hat in diesen Tagen die Unterlagen für das Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl eingereicht.

Das Fliegen sei sehr realistisch nachempfunden und basiere auf tatsächlichen, biomechanischen Grundlagen. Das habe ihn als Mediziner interessiert. Das Fliegen fühle sich auch sehr echt an: «Es tut richtig weh, wenn man abstürzt, aber es bleibt ungefährlich.» Man könne so Manöver trainieren, gefährliche Rettungsmissionen simulieren, die man praktisch, also mit echten Helikoptern, schlicht nicht üben könne, weil ein Fehler fatal und kostspielig wäre. «Theoretisch kann ein künftiger Helikopterpilot seine ganze Grundausbildung auf dem Simulator absolvieren. Steigt er danach in einen echten Helikopter, kann er nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch fliegen.» Damit entfällt ein Grossteil der sonst notwendigen Flugbewegungen.

Im neuen Campus im Obergeschoss des Gebäudes sind nebst Schulungsräumen auch Zimmer für die Übernachtung von Kursteilnehmern vorgesehen. «Wir werden zu einem Zentrum für die Helikopterpilotenausbildung in der Schweiz, das es bis jetzt noch nicht gab.» Nicht nur das: die Centaurum Aviation Ltd als Betreiberin des «Swiss Rotor Hubs» werde für kleinere Fluggesellschaften das sogenannte Aircraft Management übernehmen, falls diese das wünschen.

Im Erdgeschoss werden Hallen für die Wartung und den Unterhalt von Helikoptern erstellt. Auch die Firma Mountainflyers wird dort einziehen und sowohl Trainings- als auch Charterflüge anbieten. «Wir beabsichtigen nicht, die bestehenden Operators zu konkurrenzieren, das heisst, wir selber werden keine kommerziellen Flüge durchführen», erklärt Borer.

Centaurum will eigenes Wartungscenter aufbauen

Daniel Borer ist es vor rund fünf Jahren gelungen, die Schweizer Vertretung von Bell Textron zu übernehmen. Für Bell, einer der weltweit führenden Helikopter-Anbieter, liege Grenchen geradezu strategisch ideal, sagt er. Im Neubau an der Grenchner Flughafenstrasse wird folglich auch ein Showroom und ein Verkaufsbüro für Bell eröffnet. «Wir planen in einem zweiten Schritt auch, entweder eine eigene Maintenance – Wartung – aufzubauen und/oder mit einer der Partnerfirmen eng zusammenzuarbeiten.» Eine dieser Firmen, ist beispielsweise die in Altenrhein basierte «Rotortec», die für den Unterhalt der Bell/AB 206 Serie lizenziert ist.

Einer Medienmitteilung der Centarum Aviation Ltd ist zu entnehmen, dass der Airport Grenchen, welcher der Centaurium AG das Land im Baurecht zur Verfügung stellt, dem «Swiss Rotor Hub» optimistisch entgegenblickt. «Das Projekt passt exakt in unsere Strategie», sagt Ernest Oggier, Direktor des Regionalflughafen. Bereits heute fänden zwei Drittel der Starts und Landungen in Grenchen im Rahmen von Ausbildungsflügen statt. Die Gewichtsverschiebung vom Freizeit- zum Ausbildungsflugplatz setze sich mit der Inbetriebnahme des Swiss Rotor Hub fort.

Gerechnet wird mittelfristig mit maximal 200 zusätzlichen Helikopter-Flugbewegungen pro Jahr, was bei über 50000 Flugbewegungen insgesamt nicht ins Gewicht falle. «Ein Teil der Flugbewegungen entfällt auf Helikopter, die zur Wartung nach Grenchen kommen, umgekehrt entfallen solche Flüge, weil die in Grenchen stationierten Helis die Wartung vor Ort erledigen können. Und auch für die Pilotenausbildung benötigen wir natürlich Übungsflüge», erklärt Borer.

Umgekehrt würden durch die Schulung am Simulator mit Virtual Reality Flugbewegungen reduziert. Direktor Ernest Oggier hebt in der Medienmitteilung hervor, dass mit der Rückkehr des Helikopter-Unterhalts auf dem Flugplatz weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze angesiedelt werden.

Stadt steht voll und ganz hinter dem Neubauprojekt

Auch Stadtpräsident François Scheidegger stellt sich hinter das Projekt. «Ich bin hoch erfreut über die namhaften Investitionen in unseren Flugplatz.» Grenchen baue damit seine Stellung als wichtigster schweizerischer Ausbildungsstandort für Pilotinnen und Piloten weiter aus.

Die Centaurium AG rechnet damit, dass mit dem Bau des Helikopter-Zentrums im Sommer begonnen und der Betrieb gegen Ende 2021 aufgenommen werden kann. «Spätestens aber im Frühling 2022», sagt Daniel Borer.