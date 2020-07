Nach über 15 Jahren schliesst die Musigbar – nicht nur aus finanziellen Gründen

Das sechste und letzte Openair der Grenchner Musigbar am jetzigen Standort setzte einen würdigen Schlusspunkt hinter 15 Jahre erfolgreiche Musigbar-Geschichte. Monica Aeschbacher und ihre Mitstreiter haben nämlich beschlossen, künftig keine Veranstaltungen mehr durchzuführen. «Mit einem lachenden wie einem weinenden Auge», wie Gründerin und Hauptakteurin Monica Aeschbacher verlauten liess: «In der letzten Zeit gingen Besucherzahlen wie Umsätze merklich zurück. Regionale Konkurrenz, dann wohl auch das Rauchverbot und die Tatsache, dass das potenzielle Publikum mit uns gealtert ist und nicht mehr regelmässig an die Konzerte kam», macht sie dafür als Hauptgründe aus.

Dazu sei sie noch zu 100 Prozent erwerbstätig, hatte dadurch kaum ein Privatleben. «Da war es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.» Sie habe viel Herzblut in das Projekt gesteckt, dafür aber auch viel zurückbekommen. «Ich habe viele Menschen und teilweise ihre Geschichten kennen gelernt, unzählige Kontakte geschlossen, die unvergleichliche Atmosphäre genossen.» Und obwohl sie in Arch beheimatet ist, fühle sie sich in Grenchen zuhause, betont sie weiter.

Angefangen hat das Ganze bereits 2003 im Löwenkeller, bevor man 2005 in die Räumlichkeiten des ehemaligen Art Cafés an der Solothurnstrasse dislozierte und diese gründlich renovierte. Sieben Jahre später zog man weiter an den jetzigen Standort an der Bielstrasse 7. Zu Beginn veranstaltete die Musigbar gelegentlich Konzerte, schon bald aber wechselte man in einen Zweiwochen-Rhythmus. Es war nie das Ziel, gewinnorientiert zu arbeiten, lediglich ein moderater Getränkezuschlag sowie am Schluss eine Kollekte spülten etwas Geld in die Kasse, mit welchem lange Zeit die Bands bezahlt werden konnten.