Beim Veranstalter hat man die Schwachstellen des Red Bull Race Day vom Wochenende erkannt. So sei es aufgrund der hohen Anzahl von Besucherinnen und Besuchern am Sonntag auf den umliegenden Strassen und Parkplätzen zu längeren Wartezeiten gekommen, räumt eine Red-Bull-Sprecherin ein. «Das Verkehrskonzept wurde in enger und in beidseitig geschätzter Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Grenchen ausgearbeitet und beinhaltete alle erforderlichen Aspekte der möglichen und erforderten Verkehrsführung auf den umliegenden Strassen», heisst es in der schriftlichen Stellungnahme.

Veranstalter Red Bull gelobt Besserung

«Wir bedauern die langen Wartezeiten bei den Essens- und Getränkeständen sowie den Toiletten.» In Absprache mit den verantwortlichen Stellen werde man den Red Bull Race Day analysieren und sicherstellen, «dass unsere Besucherinnen und Besucher in Zukunft wieder uneingeschränkt in den Genuss solch spektakulärer Events kommen».

Was manche als Überforderung der Organisatoren taxieren, verlief aus deren Sicht als für einen Event dieses Kalibers eher reibungslos. Als Chef der Catering-Firma Fotra, die am Red Bull Race Day vom Sonntag am Flughafen Grenchen für die Verpflegung zuständig war, hat Peter Traub Erfahrung mit Grossanlässen. «Ja, es hatte extrem viele Leute», stellt er fest, «im Vergleich etwa mit der Air Show in Payerne 2014 glaube ich aber, dass wir einen guten Job gemacht haben», nimmt Traub seine 140 Mitarbeiter in Schutz, die am Sonntag vor Ort waren.

Es sei schlicht nicht möglich, in einer halben Stunde 20'000 Menschen zu verpflegen. Denn als diese Menge Besucher nach der Türöffnung um 10 Uhr bis zum Beginn des Programms um 12 Uhr aufs Gelände strömte, hatten viele nach einer womöglich langen Autofahrt samt Stau zuerst mal Lust auf eine Bratwurst und ein Mineral. Letzteres erschien offenbar vielen Westschweizern mit 5 Fr. pro Fläschli teuer, wie Traub einräumt.

«Wenn von 30'000 Besuchern hundert in den sozialen Medien motzen, scheint dies viel», meint Traub, «Ich selber habe am Nachmittag mal schnell 1000 Bier gezapft und kein Einziger hat reklamiert.»