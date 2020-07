Nach Messerattacke bei Nachbarschaftsstreit: Dominikaner wird der vorsätzlichen Tötung angeklagt

(szr) Am Abend des 5. September 2019 soll ein heute 31-jähriger Dominikaner im Rahmen einer Streitigkeit unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Grenchen einen heute 30-jährigen Schweizer mit einem Messer verletzt haben. Dieser soll dabei so schwere Verletzungen erlitten haben, dass Lebensgefahr bestand.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, hat sie die Strafuntersuchung abgeschlossen und erhebt nun im Zusammenhang mit diesem Vorfall Anklage wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern steht noch nicht fest.

Eine Nachbarin hatte die Messerstecherei miterlebt

Eine Nachbarin hatte die Tat nicht direkt miterlebt, wurde aber durch Lärm aufmerksam. «Ich habe ganz lautes Geschrei gehört und dachte mir, was dann hier los sei. Als ich geschaut habe, lag der Mann am Boden», berichtete eine Nachbarin gegenüber TeleM1. Das Opfer, ein 29-jähriger Schweizer, musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Bei der Tochter der Opfers hatte sie eine blutende Nase ausgemacht.