Vor fünf Jahren hat der Innerschweizer Unternehmer Willi Gyger - er wohnt inzwischen am Zürichsee - das Gesundheitszentrum Sunnepark in Grenchen eröffnet. Seine Firma Solviva hatte das vom Kanton geschlossene Grenchner Spital im Baurecht übernommen und kräftig in die Räumlichkeiten (des Neubaus aus den 80er-Jahren) investiert. An der Wissbächlistrasse entstand ein modernes Pflegeheim mit passenden Annexbetrieben: Eine Arztpraxis, Räume für lokale Sprechstunden von Solothurner Spitalärzten und ein Blutspendezentrum sind eingemietet. Später wurde ein Ausbildungszentrum für die überbetrieblichen Kurse von Pflegepersonal eröffnet, das auch öffentlich buchbare Seminarräume anbietet. Medaille für das Küchenteam Und nicht zuletzt wurde im Dachgeschoss ein Restaurant mit spektakulärer Aussicht eröffnet, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das «Pflegeheim-Umfeld» und die frühe Schliessung am Abend haben allerdings dazu geführt, dass nur wenige Grenchner die Gelegenheit benützen, hier zu essen.

Vielleicht wird dies jetzt anders. Bei einem Rundgang durch den Sunnepark anlässlich des fünfjährigen Bestehens stellen Willi und Christian Gyger das neue Küchenteam vor, das seit anfangs Juli unter der Leitung von Mihaly Högye am Herd des Restaurants «Le Soleil» steht und das kürzlich in Luzern die Bronzemedaille am nationalen Gastro-Wettbewerb der «ZAGG», der Schweizer Fachmesse für Gastgewerbe und Hotellerie, eine Bronzemedaille errungen hat. «Dabei sind sie gegen Punkteköche von renommierten Schweizer Restaurants angetreten», erklärt Willi Gyger nicht ohne Stolz. Neue Demenzabteilung Vom Dach ins Erdgeschoss des neuen «Sunnepark». Hier befanden sich einst die Garagen der Ambulanzen und ein Notstrom-Kraftwerk des Spitals. Die Solviva hat hier vor gut einem Jahr eine neue Demenzabteilung mit 28 Plätzen eröffnet. «Wie im ganzen ehemaligen Spital konnten wir von den grosszügigen Grundrissen profitieren», erklärt Gyger. Die Pensionäre können sowohl in Einzelzimmern wohnen als auch in der «Oase», einer Wohngruppe. «Manche Menschen mit fortgeschrittener Demenz fühlen sich wohler, wenn sie Leute um sich haben, insbesondere beim Schlafen die Geräusche von Mitbewohnern hören», erklärt Giger das Konzept der Oase. Im Sommer wurde der Demenzgarten Nord in Betrieb genommen, ein zweiter, grösserer und südlich ausgerichteter Garten ist zurzeit im Bau. Ein Bagger ist gerade daran das Gelände für einen Teich vorzubereiten. Eröffnung ist nächsten Sommer.

Pflegeheim mit über 100 Plätzen Das «konventionelle» Pflegeheim schliesslich umfasst gut 100 Plätze und ist laut Solviva-Angaben gut ausgelastet, primär mit Bewohnern aus Grenchen und Umgebung. Auch hier wird der Pflegebedarf immer komplexer, da die Leute möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben möchten. Zu den Bewohnern gehören inzwischen auch Tetraplegiker, die von der Spitalumgebung am Paraplegikerzentrum Nottwil in ein wohnlicheres Umfeld umgezogen sind. Das Pflegepersonal sei dafür eigens in Nottwil geschult worden, versichert Gyger. Baubeginn am 6. Dezember Am kommenden 6. Dezember kommt die nächste grosse Zäsur in der Sunnepark Geschichte. Dann ist Baubeginn für eine Wohnüberbauung mit sechs Mehrfamilienhäusern auf dem nördlich angrenzenden Areal des schon länger leerstehenden (alten) Spitals. Hier entstehen bis 2020 über 100 Miet- und Eigentumswohnungen, die je nach Bedarf von den (Pflege-)Dienstleistungen des «Sunnepark» profitieren können. «Wer bei uns einzieht, hat automatisch Anrecht auf einen Pflegeplatz, falls er oder sie einmal ins Heim einziehen möchte», betont Gyger. Die Wohnungen der Überbauung werden aber auch an Familien vermietet, bzw. verkauft. Es ist eine Kita geplant.