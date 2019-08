Als das Hotel-Restaurant Passage am vergangenen 12. September nach einem Blitzschlag im Vollbrand stand, war bald klar, dass eine längere Schliessung bevorstand. Der Dachstock brannte total aus und das Löschwasser beschädigte das ganze Gebäude bis hinunter in den Keller. Schon damals äusserte Eigentümer und Hotelbetreiber Antonio Gonzales die Hoffnung, dass bis in einem Jahr das Gebäude wieder hergestellt werden kann.

Diese Hoffnung erweist sich als realistisch, auch wenn das Wetter zeitweise für Verzögerung sorgte, so beim Aufstellen der Dachabdeckung. «Wir rechnen mit einem Abschluss der Arbeiten bis Ende September», meint Architekt Franco Berrafato bei einem Lokaltermin auf der Baustelle.

Buchstäblich auf einer Baustelle

Beim Rundgang hat man zuerst Mühe, solchen Aussagen zu glauben, wenn man sieht, wie viele Arbeiten noch in vollem Gange sind. Die Redensart «es sieht aus wie auf einer Baustelle» kommt nicht von ungefähr und trifft zurzeit auf die oberen Stockwerke des «Passage» voll zu. Doch die Erfahrung zeigt ebenfalls: auch wenn es bis kurz vor Schluss chaotisch aussehen mag, am Ende geht es schnell.

Das Restaurant im Erdgeschoss ist bereits seit vergangenem Dezember wieder im Betrieb. «Es läuft soweit gut, auch wenn man den Umsatzrückgang auch im Restaurant aufgrund der fehlenden Hotelgäste in Betracht zieht», meint Gonzalez. Die Nachfrage nach Übernachtungen sei jedenfalls intakt und mache ihn zuversichtlich, dass seine Klientel, die er zurzeit an die anderen Hotels der Stadt verweisen muss, nach der Eröffnung zurückkehrt. Es sind in erster Linie Werktätige, Handwerker, Besucher von industriellen Kursen und Handlungsreisende. Das Hotel war in der Brandnacht ausgebucht.