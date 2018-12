An den kommenden Lauberhornrennen in Wengen (18. bis 20. Januar) wird neu der bekannte SRF- Fernseh- und Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber als Speaker die Zuschauer am Lauberhorn begleiten. Dies teilte das OK der Lauberhornrennens mit. Salzgeber ersetzt den langjährigen Grenchner Lauberhorn-Speaker Dagobert Cahannes.

Seit 1998 war er eine vertraute Stimme am Berg: Dagobert Cahannes begleitete die internationalen Lauberhornrennen in Wengen in den vergangenen einundzwanzig Jahren. «Beliebt bei allen Zuschauern waren seine packend übermittelten Informationen zum Renngeschehen und sein «träfer» Witz», würdigen die Verantwortlichen Cahannes Schaffen.

Per Ende 2018 stellt der 1950 geborene Cahannes seine Speaker-Tätigkeiten ein. «Ich habe die Speaker-Tätigkeit immer als Hobby neben meiner beruflichen Aktivitäten betrieben. Mein grosser Lehrmeister war der kürzlich verstorbene Karl Erb. Die Internationalen Lauberhornrennen haben im Skizirkus eine herausragende Stellung – daher war ich immer sehr gerne Teil dieses Events», meint «Dago» zum Abschied.



Bei den nächsten Internationalen Lauberhornrennen in Wengen, welche vom 18. bis 20. Januar 2019 stattfinden werden, wird erstmals der bekannte Fernseh- und Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber als Speaker im Einsatz sein. «Ich werde versuchen in die Fussstapfen von Dago zu treten – und den Job mit einer Prise «Salzi» erledigen», sagt Salzgeber dazu.



Dagobert Cahannes wird anlässlich der Lauberhornrennen 2019 verabschiedet und geehrt. (mgt)