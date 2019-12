Nach 20 Jahren im Amt: Franz Schilt tritt als Präsident der Bürgergemeinde ab

Ungefähr alle drei Jahre führt die Bürgergemeinde ein Gespräch mit der Stadt und deren wichtigsten Vertretern. So geschehen erst kürzlich, unter anderem mit Stadtpräsident François Scheidegger, Stadtbaumeister Aquil Briggen, Polizei-Vizekommandant Hugo Kohler und aus aktuellem Anlass ebenfalls dabei, SWG-Chef Per Just

In diesem Gespräch sei die Bergstrasse thematisiert worden: «Wir haben über den Unterhalt und den Winterdienst auf der Bergstrasse gesprochen, den sich Stadt und Bürgergemeinde teilen.

Aber auch die jeweiligen Beteiligungen an den Kosten für die nötig gewordene Sanierung diesen Sommer wurden thematisiert – Bund und Kanton beteiligen sich mit je 55000 Franken und die Stadt steuert 90000 Franken bei. Die SWG wird sich ebenfalls rückwirkend beteiligen, sollte der Windpark, der noch immer in der Schwebe liegt, dereinst realisiert werden.

Die Bergstrasse muss so oder so noch an weiteren Stellen verstärkt werden. Wie viel das kosten soll, weiss man noch nicht. «Die SWG hat dafür Rückstellungen getätigt», erklärt Schilt. Ein von der SWG in Auftrag gegebenes Gutachten soll diesbezüglich aktualisiert werden. «Dieses Thema wird auch für meinen Nachfolger von höchster Priorität sein».

Weiteres Thema in dem Gespräch mit der Stadt sei ganz grundsätzlich der Bergwald als Naherholungsraum für die Bevölkerung Grenchens gewesen: «Die finanzielle Belastung für die Bürgergemeinde ist gross und wird nicht vollumfänglich abgegolten.»

Und nicht zuletzt sei das Thema Energieholz besprochen worden. Die Bürgergemeinde liefert Holzschnitzel u.a. für das Berufsbildungszentrum, die Wärmeverbundzentrale beim Schulhaus Zentrum und an die ARA, zur Verwendung in ihrer Klärschlamm-Trocknungsanlageanlage.

«Für uns ist das Energieholz ein wichtiger Ausgleich, denn das Holzgeschäft läuft nach wie vor eher unbefriedigend», sagt Franz Schilt. (om)