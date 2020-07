Mobilfunkantennen: Das Verwaltungsgericht weist gleich mehrere Beschwerden ab

Im Mai letzten Jahres reichte Rebekka Meier als Erstunterzeichnerin zusammen mit 93 weiteren Unterzeichnenden Einsprachen gegen zwei Baugesuche der Swisscom ein, die an der Archstrasse und auf dem alten Postgebäude an der Centralstrasse bestehende Mobilfunkantennen umbauen will. Konkret ging es darum, bestehende G3 und G4-Antennen zu G5-Antennen auszubauen.

Obwohl weder im Baugesuch noch in den Unterlagen davon die Rede war, liessen die erwähnten Frequenzen darauf schliessen. Die Bau-, Planungs und Umweltkommission der Stadt hatte damals einen Radius für beide Antennen festgelegt, innerhalb dessen jemand einspracheberechtigt war. Das Baugesuch warf relativ hohe Wellen, schliesslich ist der neue Mobilfunkstandard G5 noch immer äusserst umstritten.