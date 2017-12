Über 20 Schülerinnen und Schüler präsentierten mit ihren Einzel- und Ensemblebeiträgen in der St. Klemenzkirche, was sie in den vergangenen Wochen mit ihren Instrumental- und Gesangslehrern der Musikschule Bettlach einstudiert hatten.

Den Anfang bestimmten die jüngsten Musikerinnen und Musiker des Abends. Livia Tschui, Lena Affolter spielten Querflöte. Jannis Tschui und Basil Gasser zeigten ihr Können an den Klarinetten. Gemeinsam interpretierten sie die bekannten Weihnachtslieder «Jingle bells» und «Les anges dans nos campagnes».

Ebenfalls zu hören waren altbekannte Songs wie «All I want for Christmas is you», gesungen von Selina Schöni mit der Begleitung von Keyboard und zwei Gitarren. Ebenso wunderschön interpretiert trugen drei junge Sängerinnen des Ensembles Vocalise «Thousand Years» vor.

Fröhlicher Schlusspunkt

Den fröhlichen Schlusspunkt des Konzerts in der Bettlacher St. Klemenzkirche setzte das Streicherensemble der Musikschule mit Weihnachtsliedern aus der spanischen Weihnachtssuite «Navidad». Es war ein gelungenes Konzert, das sowohl das Publikum als auch die Musikerinnen und Musiker friedvoll und eingestimmt auf die kommenden Festtage wieder nach Hause entliess. (MGT)