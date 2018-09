«In unserem Metier bildet das Wetter ein zentrales Element. Aus diesem Grund haben die Piloten immer Freude, wenn das Wetter CAVOK ist», erklärt Marthaler. Der Begriff steht für «ceiling and visibility okay», was zu Deutsch «Wolken und Sicht in Ordnung» bedeutet. Eine Wetterklassifizierung als CAVOK besagt somit, dass vom Wind abgesehen gute Sichtflugbedingungen ohne wesentliche Einschränkung vorherrschen.