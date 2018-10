Verschiedene Darbietungen bereichern mit Lichtern, Klängen und Stimmungen die 22. Grenchner Chürbisnacht. Ein besonderes Highlight verspricht die Feuershow der Grenchner Artistin Corinne Cueni zu werden. Die Auftritte der StadtMusik Grenchen, der Alphorn-Gruppe «Echo vom Jura», der Panflötengruppe Karimea aus Langenthal und der MOVE! Danceschool aus Grenchen runden die einzigartige Stimmung künstlerisch ab.

Traditioneller Lichterumzug

Der grosse Lichterumzug beginnt um 20 Uhr mit einem Urknall und wird durch die StadtMusik Grenchen zu den Klängen des Chürbisnachtlieds angeführt. Insgesamt 35 Gruppen tragen die Prachtskürbisse des Selzacher und Staader Gemüsebauerfamilien Ramseyer und Gloor zur Schau. Kinder, die noch nicht im Besitz eines schaurig-schön verzierten Chürbis sind, haben bei der KinderErlebnisWelt vor Ort die Möglichkeit, Kürbisse zu schnitzen, um danach am Umzug teilzunehmen.

Grosser Wettbewerb

Auch dieses Jahr haben die Menschen des Netzwerks Grenchen ein schaurig-schönes Chürbisnacht-Abzeichen hergestellt. Jedes ist mit einer Nummer versehen, die zugleich als Los dient. Mit dem Kauf nimmt man automatisch am Wettbewerb teil, bei dem es zahlreiche Preise im Gesamtwert von rund 2'000 Franken zu gewinnen gibt. Ein Abzeichen erhält man für 5 Franken ab Montag an den folgenden Orten: BGU/Grenchen Tourismus, Bijouterie Maegli, Dropa Drogerie Arnold, Egli Beck, Gassler Beck, Metzgereien Guex und Neuhaus, Kiosk Marktplatz sowie im Stadthaus. Ein Abzeichen kann auch noch direkt an der Chürbisnacht gekauft werden. (mgt)