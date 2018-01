Im vergangenen Oktober vermeldete das Velodrome Suisse, dass die Migros Aare neuer Restaurant-, Hotel- und Cateringpartner des Velodromes wird, und zwar auf den 1. April 2018 oder möglicherweise noch früher.

Daraus wird jetzt nichts. Velodrome Verwaltungsratspräsident Silvio Bertini bestätigte Informationen dieser Zeitung, wonach Migros Aare den Vertrag nicht antreten wird. «Das ist so», bestätigt Bertini, ohne jedoch über die Gründe zu informieren. «Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.» Allenfalls werde man sich zu einem späteren Zeitpunkt äussern.

Als Nächstes gelte es, eine neue Lösung für das Pachtverhältnis zu finden. Ob man nun versuchen wird, den gekündigten Vertrag mit der Gastro Velodrome Suisse der Grenchner Gebrüder Traub zu verlängern, liess Bertini ebenfalls offen. John und Peter Traub hatten den Fünfjahresvertrag für das Restaurant und das Hotel ohne Verlängerung auslaufen lassen, wollten aber das Catering weiterführen. Dies wäre aber mit Migros Aare als Restaurantpächter nicht mehr möglich gewesen.

Migros Aare «bedauert»

Migros Aare hatte gemäss einer Medienmitteilung vom vergangenen Oktober das ganze Package übernehmen sollen, bekam aber Respekt vor dem Hotelbetrieb, wie Migros-Sprecher Reto Wüthrich auf Anfrage erklärt. «Die Übernahme eines Hotelbetriebs wäre für die Migros Aare ein Novum und eine Aktivität ausserhalb des Kerngeschäftes gewesen.

Dieser Aspekt wurde in den vergangenen Wochen vertieft geprüft und nochmals hinterfragt», schreibt Wüthrich auf eine Mail-Anfrage. Man sei dabei zum Schluss gekommen, «dass wir diesen Schritt nicht vollziehen wollen und können». Deshalb habe man die Rechte am Hotel- und Cateringgeschäft im Velodrome in Grenchen zurückgegeben. «Asche auf unser Haupt: Wir bedauern, dass unsere vertiefte Prüfung erst so spät erfolgte.»

Velodrome widerspricht

«Diese Begründung ist falsch», erklärt Velodrome-Geschäftsführer Peter Wirz. «Migros Aare hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, nur das Catering zu übernehmen, wenn sie darauf bestanden hätte», so Wirz zur Migros-Erklärung. Die Absage von Migros Aare habe das Velodrome aus heiterem Himmel getroffen. «Wir waren schon in einer detaillierten Umsetzungsplanung, als aus der obersten Chefetage die Ankündigung kam, der Vertrag werde nicht unterzeichnet. Begründung dafür gabs keine», so die Darstellung von Wirz. «Das hat uns dann schon auf dem falschen Fuss erwischt.»

Ob die Velodrome Suisse AG den Ausstieg einfach so hinnehmen will, ist noch unklar. Auch wenn der Pachtvertrag noch nicht unterzeichnet war, habe es doch schon zahlreiche mündliche und auch schriftliche Abmachungen gegeben. Über den Rückzieher der Migros wurde bis jetzt offiziell auch noch nicht kommuniziert.