MIA 2021 wegen Corona abgesagt – es könnte trotzdem einen Schausteller-Markt geben

Ein Highlight der MIA 2021 wäre unter anderem das 34m hohe Riesenrad gewesen. Aber auch das Miasli – das einzige Messe-Maskottchen der Schweiz – wartet nach wie vor auf seinen Messe-Einsatz. In diesem Jahr wird es nicht einmal an der Grenchner Fasnacht auftreten können.

Firmen aus Grenchen und der Region hätten laut Riesen auch in diesem Jahr wieder sehr viele Innovationen an der MIA vorgestellt. «Von einer neuen, innovativen KMU-Plattform über die neuesten Entwicklungen in Sachen Elektrofliegerei (Smartflyer AG) bis zur einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem Werbe- und Beschriftungsexperten T-Rex und der Bildhauerei Sini hätte man das Publikum aus nah und fern gerne informiert und beeindruckt.»

Der Schausteller Willi Marti und der MIA-Organisator Christian Riesen beschäftigen sich gegenwärtig mit Corona-konformen Alternativen für 2021. Das könnte beispielsweise die Schaustellerei mit Markt sein. Quasi eine mini-MIA. Die Gespräche dazu laufen.

Die nächste, vollständige MIA wird vom 25. Bis 29. Mai 2022 in und bei der Tennishalle Grenchen durchgeführt. (mgt)