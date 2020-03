MIA 2020 in Grenchen wird wegen Corona-Virus abgesagt

Für über 150 Aussteller, Partner, Marktfahrer, Schausteller und Gastronomen fällt eine wichtige Messe in der Region ins Wasser. Messe-Organisator Christian Riesen hat auf Grund der neuesten Lagebeurteilungen entschieden, dass die MIA 2020 in Grenchen nicht durchgeführt wird. «Der Schaden für ihn beläuft sich auf rund 50'000 Franken», steht in einer Mitteilung. Bei Einberechnung der Vorbereitungszeit sei die Schadenssumme bei etwa 200'000 Franken anzusiedeln.

Die Verträge und Rechnungen für die Aussteller liegen seit Wochen bereit, wurden aber wegen der aktuellen Lage nicht verschickt. «Mir war wichtig, dass unsere Aussteller keinen einzigen Franken verlieren», lässt sich der Messeorganisator zitieren. Er trägt den Schaden komplett allein.

Bei der gegenwärtigen Lage sei keine Planungssicherheit gegeben. Als erfahrener Projektleiter könne er es auch nicht verantworten, dass seine Aussteller für etwas bezahlen müssten, das vielleicht nicht stattfinden würde. Auch eine Verschiebung kam nicht in Frage. «Bei einer Verschiebung bringt man niemals die ursprüngliche Messe-Qualität zustande. Grund für eine Verschiebung kann nur sein, dass der Veranstalter sich selbst schadenfrei halten möchte.» Für Riesen also keine Option und sagt: «Ganz oder gar nicht. Die Messe ist im Fokus und nicht meine Wenigkeit oder meine Firma.» Zudem ist es seiner Einschätzung nach sicher, dass weitere, grosse Veranstaltungen in Grenchen, welche im Mai stattfinden würden, abgesagt werden.