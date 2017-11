Zum 5. mal hat am Donnerstag der Grenchner Wirtschaftstag stattgefunden. Rund 160 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen in Grenchen und Bettlach haben sich dabei einen Tag lang mit der Berufswahl in Theorie und Praxis befasst. Nach Vorträgen und Workshops am Vormittag konnten sie am Nachmittag 42 gewerbliche Berufsbilder in 39 Betrieben erkunden und Fragen stellen. Jeder Schüler hatte dafür drei Termine zur Verfügung.

Morgens um acht versammelten sich die Jugendlichen zum Startschuss in der Aula des Schulhauses IV. Nach einer Begrüssung durch Stadtpräsident François Scheidegger orientierten Referenten über die Berufswahl und die Anforderungen der Wirtschaft. Ein Höhepunkt war dabei sicher der Auftritt des 22-jährigen Starkochs aus Arch, Norman Hunziker. Der Chef der Schweizer U25 Koch-Nationalmannschaft, mehrfacher Weltmeister und Koch-Olympiade Zweiter erklärte dabei, wie er es in jungen Jahren schon an die Weltspitze geschafft hat.

«Lieber arm und glücklich ...»

«Eigentlich wollte ich immer Koch werden, doch ich habe keine passende Lehrstelle gefunden», erklärte er. Und so habe er nach einer Schnupperlehre beim Grenchner Bäcker Peter Gassler beschlossen zuerst einmal Bäcker-Konditor zu werden. Und das habe ihm wirklich gefallen. Doch weitere Ausbildungen folgten und heute hat der Archer eine eigene Firma, die «Norman Hunziker Culinary Artist GmbH», mit der er bereits Weltstars wie Brian Adams oder Elton John bekocht habe, wie er berichtete. «Ich möchte euch damit zeigen, wo man nur ein paar Jahre nach der Schule stehen kann, wenn man ein paar Regeln befolgt.» Zum Beispiel: «Glaube an Dich und deine Ideen», ermutigte er die angehenden Berufs-Einsteiger. Aber auch: «Disziplin, Disziplin, Disziplin.» Seine Schulnoten seien nicht die Besten gewesen, gab er freimütig zu. Doch das habe er mit umso mehr Fleiss wettmachen können. Ein sympathischer Tipp ist sicher auch folgender: «Sei lieber arm, aber du selbst, anstelle von reich und austauschbar.» Geld dürfe keine Motivation sein für die Wahl eines Berufes. Entscheidend sei die Freude an der Tätigkeit. Und die sei bei ihm als Koch allemal gegeben. Oft werde das Gastgewerbe kleingeredet. «Das stimmt keinesfalls. Schaut die Medien an. Die Hälfte der Fernsehprogramme besteht aus Kochshows und in der Schweizer Illustrierten zieren regelmässig Köche das Titelbild. Ein schön gekochtes Menu wird fotografiert wie ein Kunstwerk und auf Facebook gepostet.»