Neben der Hauptversammlung in Solothurn haben die Glockenfreunde am Wochenende auf der Jagd nach Kirchenglocken einen wahren Marathon absolviert. Nicht weniger als elf Kirchen haben sie besucht. Am Samstag in Solothurn die St. Ursen-Kathedrale, Jesuiten- und Marienkirche sowie die reformierte Stadtkirche. Ferner das ökumenische Zentrum in Langendorf und die katholische Kirche in Oberdorf. Am Sonntag: die kath. und die ref. Kirche in Grenchen sowie die katholischen Kirchen in Gerlafingen, Wangen b. Olten und Schönenwerd. Der Ablauf der Besuche blieb stets gleich: Fotografieren von Glocken und Läutwerk im Turm, anschliessend das Geläute aufnehmen mit einzelnen und allen Glocken an unterschiedlichen Positionen im Turm und ausserhalb. (dd)