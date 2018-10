In Bettlach sollen 13 Fussgängerstreifen entfernt werden – das ist über ein Drittel der 33 Fussgängerstreifen, die es überhaupt in Bettlach gibt. «In einer Woche sollten die Streifen entfernt sein», sagt der Bauverwalter von Bettlach, Titus Moser. Die Streifen werden unter anderem aus Sicherheitsgründen aufgehoben. Doch wie ist das möglich – genau dafür ist ein Fussgängerstreifen doch da?

«Die Schweizer Norm schreibt gewisse Kriterien vor, die ein Fussgängerstreifen erfüllen muss», sagt Moser. So muss er zum Beispiel von Fahrzeugen und Fussgängern oft frequentiert sein oder auf einem Schulweg – oder einem sonst viel begangenen Weg – liegen. In der Norm heisst es, dass ein regelmässiger Querungsbedarf erst bei 100 Fussgängern in fünf Stunden gegeben sei. Zudem sollten Fussgängerstreifen nur bei einem täglichen Verkehr von 3000 Fahrzeugen angeordnet werden. Ein Streifen müsse von weitem gut sichtbar sein, damit ihn die Autofahrer frühzeitig erkennen.