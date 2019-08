Mit einem Riesenfest starteten die Lengnauer ihre Dorffestwoche und packten die Königsfeier für Schwingerkönig Christian Stucki gleich dazu. Die Festhütte stehe zwar noch nicht, aber mit der Unterstützung von Gemeindewerk, Feuerwehr und vielen weiteren Helfern, wurde das Fest möglich.

Die Sitzung mit der Gemeinde war bereits vorgängig für Montag um halb acht aufgegleist; «ich wusste immer, das Chrigu Schwingerkönig wird» sagt der technische Leiter des Seeländer Verbandes und Präsident des Schwingklubs Unteres Seeland Christian Lanz.

«Und jetzt ist er der Grösste»

Lanz ist mit Christian Stucki aufgewachsen, Christian Wyss hat sie anfangs trainiert. Die Mütter Sabine Wyss und Nelly Lanz haben die Jungen umherchauffiert. Und jetzt dieser Erfolg. Alle mögen Christian Stucki den Schwingerkönig gönnen. «Christian Stucki war immer lernwillig, gemütlich, ein super Mann und jetzt der Grösste», sagt Christian Wyss. Der Schwingerkönig von Zug hat als Jungschwinger Sägemehl in den Schwingkellern von Büren und Lengnau geschluckt. Klar, dass die Lengnauer den Seeländer Schwingern den Empfang bereiteten, wenn auch der offizielle Empfang des Bernischen Verbandes in der Wohnortgemeinde des Königs erst heute Dienstag in Lyss samt Siegermuni stattfindet. «Chrigu Stucki hat so viel Kraft, der wusste das manchmal selber gar nicht» sagt Urs Lanz, ein weiterer Ziehvater, der sich riesig am Sieg und für den hiesigen Schwingklub freut. Während Christian Lanz, jetziger Präsident des Vereins froh ist, dass seine Prognose aufgegangen ist.