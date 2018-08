Voll besetzte lange Tische in der Begegnungszone, Musik und Stimmung und leider zum Abschluss kalte und nasse Füsse prägten das zweite Lengnauer Dorffest. Eigentlich hatte es ja der Wetterbericht verheissen. So feierten die Lengnauer am Mittwoch und Donnerstag ausgiebig am Dorffest, zogen sich am Freitagabend etwas wärmer an und trotzten am Samstag am Markt den Regenschauern. Einzig am Samstagabend sass man dann lieber drinnen, und die Tische draussen wurden weggeräumt.

Viel Spass hatten die Kinder und Jugendlichen mit dem gebotenen vollen Programm vom Schülerrennen, übers Schminken, Kinder-Flohmarkt zum Akrobatik-Springen, selber Moderieren oder Büchsen schiessen. Jeden Abend spielten dank vielen Sponsoren zahlreiche Bands. So fanden alle etwas für ihren Geschmack. Es bleibt die Erinnerung am gemeinsamen Auftritt mit Buddy Dee and the Ghostriders mit Corinne Schlup und Dudelsack und Amazing Grace, die Musikanten um Martin Schütz oder von Läärguet, die die kühlere Luft vergessen liessen.

Einige Marktfahrende hatten vielleicht zu viel Sonnen- aber nicht Regenschutz dabei. Immerhin liessen sie die Lengnauerinnen und Lengnauer nicht im Stich und kamen an den Markt, ausser gerade in der wirklich unfreundlichen Zeit. Schliesslich boten die Vorstände der Parteien in Lengnau mit ihrem gemeinsamen Stand das zur Partei passende Essen. «Dieser Stand ist eine gute Erfahrung», sagt Margrit Gatschet vom OK Lengnauer Fest. Es zeige, dass gemeinsam vieles möglich ist.

Es bleibe zu hoffen, dass sich für eine weitere Ausgabe des Lengnauer Festes wiederum engagierte Lengnauerinnen und Lengnauer finden.