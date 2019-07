Die Nachricht, dass das Gartenbad Grenchen am Sonntag geschlossen bleiben musste, weil zwei der drei Hauptbadmeister wegen Unfällen ausgefallen sind, löste in den sozialen Medien, insbesondere auf Facebook, eine wahre Flut an Kommentaren aus.

Die meisten Kommentarschreiber zeigten durchaus Verständnis für die aussergewöhnliche Situation. Andere meinten, da könne man doch einfach Ersatzbadmeister aus anderen Orten anfordern oder Leute mit einem Lebensrettungsbrevet an den Bassinrand stellen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Viele interessierten sich auch dafür, von was für Unfällen man hier spreche und mit was man konkret rechnen müsse, wenn es in der Bekanntmachung heisse, dass man zusätzliche Ruhetage nicht ausschliessen könne.

Wieder andere waren der Meinung, die Verwaltung hätte besser planen müssen – Unfälle sind aber nun mal nicht planbar, sagt Stadtbaumeister Aquil Briggen, in dessen Verantwortung das Gartenbad fällt.

Auf Anfrage nahm er Stellung zu den einzelnen Punkten. Er gab auch einige Details zur Art der Unfälle bekannt, ohne die Privatsphäre der betroffenen Personen zu beeinträchtigen: Bei den Unfällen handelt es sich im einen Fall um einen Leistenbruch, der operiert werden musste. Dieser Badmeister könne unter Umständen ab nächste Woche wieder zu 50 Prozent arbeiten, was die Situation doch etwas entschärfen würde. Das sei aber noch nicht sicher.

Beim anderen Unfall hat sich ein Badmeister bei den morgendlichen Vorbereitungsarbeiten an einem Tor einen Finger eingeklemmt und in der Folge abgetrennt. Die betreffende Person wurde umgehend ins Inselspital gebracht und fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus.