Es ist immer wieder spannend zu sehen, was sich in der Welt der Druckgrafik so abspielt, die ja manch mediale Grenzen erweitert oder gar sprengt. Und auch in der «Impression 2017» zeigt sich, die Druckgrafik lebt, als eine feste Grösse der Tradition ebenso verpflichtet wie einer künstlerischen Gestaltungsfreiheit. Und interessant ist, dass sich gerade die jüngeren Kunstschaffenden mit tradierten Techniken an neue Erzählweisen heranwagen, wenn die Aquatinta-Serie an eigenwillige Comic-Geschichten erinnert oder der Kupferstich skurrile Storys erzählt.

Während Kunstschaffende der älteren Generation mit neuen Techniken entweder individuelle Intentionen und eigenwillige Bildabsichten ausarbeiten. Die Palette der Druckgrafik ist also genauso vielseitig wie der Begriff Kunst an sich, und berührt verschiedene Facetten, technisch wie eben auch inhaltlich – klarlinig, naturbezogen, narrativ, abstrakt, poetisch, zeichenhaft bis zum Installativen und Performativen.