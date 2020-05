Konzert am Pfingstsonntag: Glocken tönen durch die Stadt, der Orgelklang kommt via Youtube

In Zeiten des Versammlungsverbots muss man innovativ sein. Gottesdienste dürfen zwar nicht stattfinden, aber die Reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach hat eine Lösung für Pfingstsonntag gefunden. «Weil wegen der Corona-Pandemie keine Gottesdienste stattfinden können, habe ich mir gesagt, sollen doch die Glocken Pfingsten verkünden», wird Eric Nünlist in einer Mitteilung zitiert. Die Idee: Viele, auch kirchenferne Menschen sollen die Kirche auf ungewohnte Weise hören können.

Der Orgelspieler der Zwinglikirche spielt seit vielen Jahren auch auf Kirchenglocken. Mit Leiter, Spannsets, Seilen und Umlenkrollen steigt er in Kirchtürme. Den Glockenstuhl präpariert er so, dass er als Spieler an einem Ort stehend alle Glocken einzeln anschlagen und Melodien spielen kann, indem er an den Seilen zieht. In Nordrhein-Westfalen nennt man diese Spieltechnik «Glockenbeiern».

Eric Nünlist hat Erfahrung mit dem Glockenbeiern im Turm und gleichzeitigem Spiel einer Band oder einer Blasmusik vor der Kirche. Doppelte Tonübertragung und ein Knopf im Ohr machen es möglich.