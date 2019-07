Schlemmen war angesagt anlässlich des dritten «World Food Festivals». Der Grenchner Marktplatz präsentierte sich an diesem Wochenende als riesige, reichhaltig gedeckte Tafel. Und Gourmets, Genussmenschen oder einfach nur Hungrige oder Neugierige aus der Region bedienten sich ausgiebig. Kreative Küchenchefs aus der ganzen Welt reizten mit neuen Düften und exotischen Gerichten, aber auch Liebhaber des eher Traditionellen kamen auf ihre Rechnung.

Asiatische Küche weniger dominant als bisher

Auffallend war, dass die asiatische Küche nicht mehr so dominant präsent schien wie noch in den Vorjahren. Der Mix an den insgesamt 24 Ständen wurde so ausgewogener, das lukullische Vergnügen noch gesteigert. Aber natürlich konnte man sich fernöstlich verpflegen, schliesslich gelten die Speisen aus dieser Provenienz als vielfältig und bekömmlich.

Daneben galt es, Köstlichkeiten aus Mexiko, Peru, der Karibik, den USA, Argentinien, Kenia, Grossbritannien oder unseren Nachbarstaaten zu entdecken. Ausdrücke wie Choripan, Lomito, Canastitas, Tamales, Ceviche oder Momos betören bereits durch ihren Klang und versprechen besondere Gaumenfreuden.