Kleine Rast auf dem «Papabänkli» am Grenchner Waldrand

Es ist eine Sitzbank, wie sie im Grenchner Wald öfter zu sehen ist: ganz aus Holz gebaut mit einem halben Stamm als Sitzfläche. Diese Bank hat eine besonders schöne Platzierung erhalten, an der Waldecke am Allmendweg, ganz in der Nähe der Gemeindegrenze zu Bettlach. An der Rückenlehne ist die Widmung «Papabänkli» eingeschnitzt und das Datum 29. November 1943, was, so ist anzunehmen, das Geburtsdatum des «Papas» sein dürfte.