Kinder können am Mittagstisch aus dem Vollen schöpfen

Vor der ehemaligen Abwartswohnung im Schulhaus Kastels fährt um 11.30 Uhr ein Stationswagen vor. Ein Mitarbeiter des Velodrome Restaurants entlädt einen Trolley mit Wärmeisolierung, der von Matthias Zurbuchen, Mitarbeiter der Tagesstruktur im Schulhaus Kastels, in Empfang genommen wird. Er enthält die Mahlzeiten für den Mittagstisch im Primarschulhaus Kastels.

Seit dem vergangenen 16. September können hier Kinder aus dem Quartier, die im «Kastels» zur Schule gehen, ihre Mittagsmahlzeit einnehmen – und mehr. Angeboten werden auch ein Frühstückstisch, Aufgabenhilfe und Betreuung der Kinder bis spätestens 18 Uhr Abends. Die Angebote können durch die Eltern nach Bedarf gebucht werden.

Jetzt Tagesstrukturen in allen Primarschulhäusern

«Wir sind gut gestartet im Kastels», zieht Caroline Zweili Bilanz. Sie ist die Verantwortliche der Tagesstrukturen Grenchen und führt in dieser Eigenschaft ein elfköpfiges Team, welches für die familienergänzenden Leistungen der Grenchner Schulen in den drei Quartierschulhäusern Eichholz, Halden und neu Kastels zuständig ist. Mit dem neuen Angebot verfügen nun alle Grenchner Primarschulhäuser über Tagesstrukturen.

Stadtpräsident François Scheidegger und Gesamtschulleiter Hubert Bläsi nahmen gestern zusammen mit Schulleiterin Ruth Bieri einen Augenschein in der Lokalität, wo die Kinder betreut werden. Sie wurde zu diesem Zweck sanft umgebaut, enthält Garderobenelemente, WCs und Waschgelegenheiten, zwei Spielzimmer, eine Büro-Ecke für den Leiter, Tische, um Aufgaben zu erledigen, den Esssaal und natürlich eine Küche. Auch den grossen, verglasten Balkon können die Kinder zum Spielen benützen.

Die Tische sind gedeckt, alles ist parat. Nach dem Läuten der Pausenglocke tröpfeln die ersten Kids herein, waschen sich die Hände und setzen sich an den Platz mit ihrer Namenskarte. 13 Kinder sind heute zum Essen vorgesehen. Es sind nicht jeden Tag gleich viele, je nach dem vom Elternhaus gebuchten Package.