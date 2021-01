Keine Veranstaltungen - keine Konzerte: «Die Eventbranche leidet enorm»

Vor 6 Monaten sah das 2021 noch super aus, alles was ins 2021 verschoben wurde, sei jetzt aber alles andere als sicher, sagt von Arb. «Manche Anlässe, wie die Gwärbi Bettlach, wurden gleich um Jahre ins 2024 verschoben. Andere, wie das überregionale Musikfest und 150-Jahr-Jubiläum in Leuzigen oder die Bellacher Gewerbeausstellung BEGA, sind auf unbestimmte Zeit ohne konkretes Datum verschoben worden.» Ein Ausblick in die Zukunft sei momentan etwa so viel wert, wie der Blick in die Kristallkugel, meint der Eventtechniker. «Wir haben zwar einige Anfragen und Aufträge für kleiner Anlässe, Konzerte und Firmenanlässe. Aber man weiss nicht, wie sich die Lage weiterentwickelt.»

Dazu komme, dass Firmen schon letztes Jahr vom Bund erlaubt wurde, GV’s schriftlich abzuhalten. Und das werde wohl auch in diesem Jahr so bleiben. Damit würden weitere mögliche Aufträge wegfallen oder sind schon abgesagt worden. Planungssicherheit gebe es momentan nicht, sagt von Arb: «In den nächsten Wochen müssen die Veranstalter von mia, BEA etc. entscheiden, ob sie ihren Anlass im 2021 durchführen können oder nicht, damit auch die Aussteller, Lieferanten und wir planen können.»

Zu den grösseren Anlässen in der Region würde auch der Rock am Märetplatz gehören, den von Arb letztes Jahr zusammen mit anderen Musik-Interessierten von Gründer Kurt Gilomen übernommen hat sowie das Grenchner Fest, das Corona-halber letztes Jahr verschoben wurde. «Aber ich will optimistisch in die Zukunft blicken, das bin ich schon alleine unseren Mitarbeitern und Lernenden schuldig.»