Seit dem Beginn des Mammutwerkes «Witi-Drainierung» sind 100 Jahre vergangen. Heute befinden sich allein zwischen Grenchen und Solothurn Leitungen in der Länge von 700 Kilometern im Boden, in einer Tiefe von 120 bis 140 Zentimetern. Das entspricht der Entfernung Solothurn–Rom. Im ganzen Kanton sind es rund 2100 Kilometer Drainageleitungen. Müsste man dieses Werk heute bauen, würde es doppelt so teuer wie das neue Bürgerspital. Diese Veranschaulichung hat Markus Dietschi, Kantonsrat und Aktuar der Bodenverbesserungsgenossenschaft Bettlach, diesen Frühling im Kantonsrat verwendet.

Als 2500 Arbeitslose mit Pickel und Schaufel in Arbeitsbeschaffungsprojekten Anfang der Zwanzigerjahre die dickwandigen Tonröhren im Boden versenkten, aneinanderschoben und zum Schutz vor Verstopfung mit einer Kiesschicht bedeckten, rechnete man mit einer Funktionsdauer von 40 Jahren. Viele der Röhren tun noch heute ihren Dienst – still und unsichtbar.

Anders als die modernen verschweissten Kunststoffröhren haben die Tonröhren übrigens keine Sickerlöcher fürs Wasser. Das Wasser tropft einfach zwischen den Kanten der 30 Zentimeter langen Tonzylinder ins Rohr und fliesst dann langsam zu den Pumpstationen an der Aare. Dabei übernehmen der Aarmattenkanal und der (sanierungsbedürftige) Staadkanal östlich und westlich der Aarestrasse im Grenchner Drainagekörper die Funktion von Hauptschlagadern. «Die Drainagen sind ein gigantisches Projekt. Neben dem grossen Aufwand beeindruckt mich die Ingenieurleistung, mit der die Planer und Bauleiter über Kilometer präzis das nötige Gefälle zustande gebracht haben», sagt Markus Dietschi beim Lokaltermin auf dem Hof seines Berufskollegen Hansruedi Scheurer in Staad. Beiden liegt dieses Infrastrukturerbe am Herzen. (dd)