Im Rahmen des Ferienpass Grenchen bieten unterschiedliche Vereine und Organisationen Angebote für Kinder und Jugendliche an. In den Herbstferien zwischen dem 30. September und 18. Oktober kann man sich für diverse Kurse in verschiedenen Bereichen anmelden.

Auch die Jugendarbeit Grenchen führt nebst dem gewöhnlichen Jugendtreff-Angebot, das jeden Nachmittag stattfindet, zusätzliche Kurse für den Ferienpass Grenchen durch.

Im Lindenhaus findet am Mittwoch das gemeinsame Kochen von 10.30 bis 16.00 Uhr statt. Am Donnerstag und Freitag können Kinder und Jugendliche in einem Graffitiworkshop die Kunst der Graffiti kennen lernen. (mgt/ber)