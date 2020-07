Judoclub trainiert im neuen Dojo – viele Mitglieder halfen in Coronazeit beim Umbau mit

Am 1. Oktober 1958 wurde der Judo Club Grenchen gegründet. Man etablierte sich in der wachsenden Schweizer Judoszene und konnte immer wieder einzelne, kleine Erfolge an Turnieren verbuchen. Im Jahr 1973 gelang Grenchen mit dem Cupsieg schliesslich der ersehnte Coup und in den Folgejahren erlebte der Club seine goldenen Zeiten: In den Achtzigerjahren errangen die Grenchner mehrere Cupsiege, wurden vier Mal Schweizer Meister und stellten während mehrerer Jahre die Mehrzahl der Mitglieder der Schweizer Nationalmannschaft. Auch im Europacup war Grenchen erfolgreich und erreichte einmal sogar die Viertelfinals.

Marc Willemin war Mitglied der europaweit erfolgreichen Grenchner Judokas und wurde, als er seine aktive Wettkampfkarriere beendete, Präsident des Judo Clubs. Man habe in der Zeit zwar nicht mehr ans Niveau vergangener Zeiten anknüpfen können, sagt er, doch insbesondere im Bereich der Nachwuchsförderung habe man grosse Fortschritte gemacht. Zeitweise gab es auch eine Abspaltung im Club, doch bereits 2006 hat man wieder zusammengefunden. 2018 konnte man unter Einbezug der Bevölkerung in der Halden-Turnhalle das 60-Jahr-Jubiläum feiern. Und jetzt können auch alle unter dem gleichen Dach trainieren. (om)