Doch dem setzten neue internationale Sicherheitsvorschriften ein Ende. Sie lassen ein Objekt dieser Grösse und Höhe nicht mehr zu. Zuerst montierte man die Kandelaber beim Kreisel ab, jetzt musste der Jet dran glauben. Der «Witwenmacher», wie der Kampfjet in Deutschland wegen der vielen Abstürze genannt wurde (siehe Kasten unten) kann nun noch einige Tage auf dem Flughafen besichtigt werden, bevor er für den Weitertransport vorbereitet wird. Er soll nämlich ins Verkehrshaus Luzern kommen, so wurde das mit der Besitzerin, dem Fliegermuseum «Clin d’ailes» in Payerne vereinbart. Laut Daniel Geissmann, Leiter Ausstellungen und Sammlungen des Verkehrshauses, wird er nun für zwei Jahre anlässlich der Sonderschau «Die Schweiz fliegt» dort dem Publikum gezeigt werden. Anschliessend soll der Jet in den neu geschaffenen Berna-Park in Deisswil kommen.

Ursprünglich hatte es geheissen, der Starfighter werde beim Breitling-Hauptsitz aufgestellt – ein entsprechendes Baugesuch war aufgelegt – und ein Breitling Akro-Flieger werde später im Kreisel montiert, aber momentan kann oder will niemand Auskunft dazu geben, weder bei Breitling noch bei der Bauverwaltung.