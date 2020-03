Ist die Kinderärztliche Versorgung in Grenchen und Umgebung gefährdet?

Die Kinderärztliche Versorgung in Grenchen sei seit längerer Zeit «suboptimal», sagt der Grenchner Kinderarzt Thomas Bamberger. 1984 eröffnete er in Grenchen eine Praxis und habe schon wenige Jahre später «um Hilfe gerufen», wie er sagt. Mit Rolf Luterbacher kam ein zweiter Pädiater nach Grenchen und seither hätten sie den grossen Anteil der Kinder von der Geburt bis nach der Pubertät betreut. Dies in einem Einzugsgebiet, welches die Gemeinden Grenchen, Bettlach, Lengnau, Pieterlen, Romont, Selzach plus die Berner Gemeinden auf der anderen Aareseite bis in den Bucheggberg umfasst.

Man laufe am Limit und beide Praxen seien voll ausgelastet, so Bamberger. In Ferienzeiten, wo die beiden Grenchner Kinderärzte sich gegenseitig vertreten, habe er nicht selten bis 60 Kinder täglich behandelt. Eine Zahl, die laut Bamberger eigentlich keine seriöse medizinische Arbeit mehr zulasse.

Die schwierige Suche nach einer Nachfolge

Thomas Bamberger ist 67, Kollege Luterbacher sei 3 bis 4 Jahre jünger, so viel er wisse. Bamberger ist bereits seit Sommer 2018 auf der Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin, bisher vergebens. Zuerst auf eigene Faust, später beauftragte er ein spezialisiertes Büro, doch auch das brachte bisher nicht das gewünschte Resultat. «Es tut sich was, aber noch nichts Konkretes», sagt Bamberger.

Er könne sich verschiedene Szenarien vorstellen: Da neben seiner Praxis eine weitere Praxis leer stehe, wäre eine Doppelpraxis denkbar, der Vermieter wäre sehr interessiert an so einer Lösung und auch das Personal könnte übernommen werden. Auch die Anstellung eines Assistenzarztes oder Assistenzärztin ziehe er in Betracht. So oder so will Bamberger sich irgendwann in den nächsten Jahren zur Ruhe setzen. Er quittierte letzten Sommer den schulärztlichen Dienst und gab die ärztliche Betreuung im Bachtelen ab. Dort habe er eine Nachfolge organisieren können, doch eine offizielle Nachfolge im schulärztlichen Dienst habe die Stadt seines Wissens nicht organisiert.

Ein Schreiben der Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche in Solothurn an die Gemeindepräsidien von Grenchen und Bettlach (siehe separater Artikel) habe ein Wachrütteln der Politik bewirken sollen, so Bamberger. Inoffiziell habe man ihm wiederholt ein Gespräch in Aussicht gestellt, mehr nicht. Als erster Ansatz dafür laufe seit letzter Woche nun aber eine Terminsuche.