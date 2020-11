Investition in Tourismus: Ein Profi soll Grenchen als Eventstadt vermarkten

Grenchen möchte sein Profil nach aussen schärfen. Dabei will sich die Uhrenstadt als Eventstandort auf der Landkarte positionieren, vom Firmenfest bis zum Grossanlass. Deshalb soll Grenchen Tourismus eine Geschäftsstelle mit einer Leistungsvereinbarung mit der Stadt erhalten. Das dafür benötigte Budget von 131'500 Franken kommt am 2. Dezember vor die Gemeindeversammlung.

Zwei Umbruchphasen fallen zusammen und ermöglichen in der Vermarktung eine Umorientierung: Die Stadtverwaltung will die Standortförderung mit den Bereichen Tourismus, Marketing und Wirtschaft neu aufgleisen. Und: Kanton Solothurn Tourismus orientiert sich nach dem Austritt bei Jura & Drei-Seen-Land ebenfalls neu. Diese Ausgangslage soll dazu dienen, die Tourismusorganisation in Grenchen zu professionalisieren, bestehende Angebote unter einen Hut zu bringen und neue zu schaffen.

Erfolge in den letzten zehn Jahren

Bisher arbeitet Grenchen Tourismus auf ehrenamtlicher Basis, mit einem Budget von zuletzt gut 50'000 Franken. Ein neunköpfiger Vorstand unter dem Präsidenten Christoph Siegrist kümmert sich am Abend und ­Wochenende um Belange, für die in Olten drei Vollzeitstellen zur Verfügung stehen und in Solothurn sieben. In Grenchen stehen bisher im BGU-Büro zehn Prozent einer Vollzeitstelle für Tourismusinformation zur Verfügung.