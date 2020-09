Im Lindenhaus entsteht ein Hip-Hop-Musical – wegen Corona gibts statt Aufführung ein Video

Die Joujoux Dance Camps von MS Sports haben in Grenchen schon länger Tradition und erfreuen sich bei den Kindern grosser Beliebtheit. Normalerweise finden sie in den Frühlingsferien statt und in den vergangenen Jahren nahmen zum Teil über 30 Kids daran teil.

In diesem Jahr ist bekanntlich alles ein wenig anders. So auch das Dance Camp, das wegen der Covid-19-Pandemie in den Herbst verschoben werden musste, wie Chanel Borges, die Leiterin des diesjährigen Camps und Tanzlehrerin berichtet. Der Coronakrise ist wohl auch zuzuschreiben, dass es in diesem Jahr etwas weniger Anmeldungen für das Camp gab.

Keine Aufführung vor Publikum wie üblich

Aber immerhin sind aktuell 19 Mädchen und 2 Buben am Erlernen einer Choreografie, die am Donnerstagnachmittag dann zur Aufführung kommen soll. Nicht vor Publikum wie üblich, erklärt Chanel, sondern für das Video, das an diesem Nachmittag zum Abschluss des Camps aufgenommen wird und welches den Eltern nach Hause zugeschickt wird. «Die Coronasituation lässt es nicht zu, dass wir Publikum ins Lindenhaus lassen würden», sagt die Leiterin, die den Jüngeren gerade eine Trinkpause zugestanden hat. Aber so hätten auch die Eltern noch etwas davon, wenn sie ihre Kinder «in Action» sehen.