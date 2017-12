Auf die Frage, wer eigentlich für die Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich sei, sagt Dragila: «Im Grunde der Bauherr selber. Die am Bau beteiligten Firmen müssen ihre Eigenverantwortung wahrnehmen.» Für die Kontrollen sei in erster Linie die Suva verantwortlich, aber wer freiwillig dort arbeite, der tue das auf eigene Verantwortung. «Es ist nicht die Sache der öffentlichen Hand, für die Sicherheit auf der Baustelle zu sorgen.»

Liste mit Freiwilligen

Der neue Verantwortliche für die Baustelle, der aus Furcht vor Repressionen durch seine Vorgesetzten am Arbeitsplatz anonym bleiben will, bestätigt und ergänzt die Angaben der Stadtbaumeisterin. Er führe tatsächlich eine Liste der Personen, die auf der Baustelle Arbeiten verrichteten, sagt er gegenüber dieser Zeitung. Und das schon seit Beginn der Bauarbeiten. Allerdings notiere er nur die Namen und getätigten Arbeiten der Freiwilligen. «Wir hatten in der Vergangenheit viele Anfragen von Landsleuten aus Albanien und Mazedonien, die freiwillig beim Bau der Moschee mithelfen wollten. Aber wir haben sie alle abgelehnt. Wir beschäftigen nur Leute, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.» Das könnten hingegen auch Leute aus der Ostschweiz sein, die mithelfen würden, das Glaubenszentrum fertigzustellen. «Aber die meisten unserer Freiwilligen stammen aus unserer Region, von Solothurn bis in die benachbarten bernischen Gemeinden.» Mit Moslems aus dem arabischen Raum habe ihre Glaubensgemeinschaft übrigens nichts zu tun.

Was die Firmen und den konkreten Fall von vorletztem Samstag betreffe, könne er nur soviel sagen, dass sie als Bauherren diverse Maler- und Gipserarbeiten an eine Firma aus dem Kanton Freiburg vergeben hätten. Diese wiederum habe von sich aus Gipserarbeiten an eine weitere Firma delegiert, offenbar aus Genf. Zwei Männer seien bei dieser Firma beschäftigt gewesen und beim einen habe es sich eben um den gehandelt, der illegal im Land sei. «Wir können ja nicht Polizist spielen und jeden Arbeiter, der für eine solche Firma bei uns auf der Baustelle tätig ist, beim Eingang überprüfen.»

Er selber sei erst kurz nach dem Zwischenfall auf der Baustelle angekommen. Von einer Verfolgungsjagd und vom Sturz des Beamten habe er jedoch nichts gehört, meint er erstaunt. «Wenn das tatsächlich so gewesen wäre, hätten mir unsere Leute sicher davon erzählt. Ausserdem hatten die Beamten ja keinen Grund, dem Flüchtigen nachzurennen, da sie ja seinen Ausweis schon hatten.»

Auf die Frage, weshalb die Treppe nicht gesichert sei, sagt der Bauverantwortliche: «Dort (im ersten Stock) ist normalerweise der Durchgang verschlossen. Die Treppe wird später noch mit einem Geländer versehen – ohne dieses würde sie ja niemals von den Behörden abgenommen.»

Vandalenakte mit Schweineblut

Man habe sämtliche Eingänge des Gebäudes fest verschliessen müssen, da es vor ein paar Wochen zu einem Vandalenakt gekommen sei, so der Baustellenverantwortliche. Unbekannte seien durch einen Eingang auf der den Geleisen zugewandten Seite ins Gebäude eingedrungen und hätten im Innern Wände und Boden mit Schweineblut verschmiert.

Man habe deswegen Anzeige erstattet, wie auch wegen der kürzlich erfolgten Schmierereien an der Fassade. Unbekannte haben nämlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Schriftzug «Shit Islam» an die Fassade geschmiert.