In ihrer Wohnung an der Schützengasse streicht Wendy Heggendorn-Ruff über das Titelbild eines Buches. Es zeigt ihren Vater in Pilotenmontur und eine Lockheed P-38 Lightning. Major Norbert C. Ruff (1919–2007) flog diesen Flugzeugtyp im Zweiten Weltkrieg in Neuguinea. Seine unglaublichen Erlebnisse im Pazifikkrieg gegen Japan hielt er im autobiografischen Werk fest. Norbert Ruff, dessen Grosseltern aus Deutschland in die USA auswanderten, blieb zeitlebens mit der Fliegerei verbunden, obwohl er auch ein leidenschaftlicher Jäger und Fischer war. Regelmässig besuchte er seine Tochter Wendy in Grenchen, die 1976 als Zahnhygienikerin an den Jurasüdfuss kam und der Liebe wegen – sie ist mit Rudolf Heggendorn verheiratet – geblieben ist.

Am kommenden Wochenende fliegt dieser Flugzeugtyp erstmals über Grenchen. Die P-38 Lightning wurde Ende der 1930er-Jahre von Kelly Johnson bei Lockheed in Burbank, nahe Los Angeles, entwickelt. Die zwei Motoren und das Doppelleitwerk, der Gabelschwanz, geben dem Flugzeug ein charakteristisches, leicht wiederzukennendes Aussehen. Die P-38 wurde im Zweiten Weltkrieg sowohl in Europa, Nordafrika und vor allem im Pazifik gegen Japan eingesetzt, wo die beiden Motoren als Sicherheit dienten auf den langen Flügen über dem Meer. Kelly Johnson entwickelte später auch die F-104 Starfighter, die im Raum Grenchen noch bestens bekannt ist als ehemaliger «Schmuck» beim Flughafenkreisel. P-38 und Starfighter haben also den gleichen «Vater».

Bei den «Flying Bulls» im Hangar 7 am Flughafen Salzburg steht die P-38 Lightning, die jetzt in Grenchen vorgestellt wird. Sie gehörte früher der Pilotenlegende Marvin L. «Lefty» Gardner (1921–2008) in den USA. Gardner flog im Zweiten Weltkrieg 34 Missionen mit den Bombern B-17 und B-24 über Europa sowie später nächtliche Spezialeinsätze nach Norwegen, um Widerstandskämpfer zu versorgen. 1963 erwarb er diese Lightning, die im September 1945 von der amerikanischen Luftwaffe ausgemustert worden war und danach als Rennflugzeug diente. Sie war eine P-38 F-5G, also eine Aufklärerversion, wie sie auch vom Literaten und Piloten Antoine de Saint-Exupéry geflogen wurde (siehe Kasten). Weissgestrichen als «White Lightning» zeigte Lefty Gardner seine Maschine an unzähligen Airshows in den USA.

2001 kam das vorläufige Ende mit einer Notlandung. Ladd Gardner, der Sohn von Lefty, brachte die P-38 in einem Baumwollfeld in Mississippi auf dem Rumpf zu Boden. Anschliessend wurde das Flugzeug aufwendig wieder aufgebaut und präsentiert sich seither in metallischem Glanz. Nach der Restaurierung kam sie in den Besitz der «Flying Bulls». Von Texas wurde sie zuerst nach Florida geflogen, dann per Schiff nach Hamburg und wieder per Flug in 88 Minuten in die neue österreichische Heimat nach Salzburg.