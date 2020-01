«Ich mag es, in andere Rollen zu schlüpfen»: 14-jähriger Schauspieler erhält Nachwuchsförderpreis

Der 14-jährige Sekundarschüler Miro Nardini ist schon in viele Rollen geschlüpft. Und zwar, weil es ihm einfach Spass macht, zur Abwechslung jemand anders zu sein. Eine Person, in die man sich hineindenken muss – oder darf. So schildert der Teenager seine Motivation und seine Freude am Theaterspielen. Der junge Schauspieler hat den Nachwuchsförderpreis 2020 im Rahmen der Grenchner Kulturpreise zugesprochen erhalten.

Seine erste Rolle war ein Krokodil

Angefangen habe alles schon im Kindergartenalter und in der ersten Klasse, schildert Miro. Nämlich, als er einen Schultheaterkurs der Grenchner Schauspielerin Sandra Sieber besuchte. «Damals machten wir vor allem spontanes Improvisationstheater», erinnert er sich. Als der Kurs eingestellt wurde, habe er ins Kindertheater Blitz von Iris Minder (heute Nadja Rothenbühler) gewechselt. Dort habe er seine erste einstudierte Rolle gespielt, im Theaterstück «Der Flaschengeist». «Es war ein Krokodil», berichtet Nardini schmunzelnd.

Danach hat er aber immer menschliche Personen gespielt, sei es im Rahmen von szenischen Führungen (z. B. über die Fünfzigerjahre im Stadtpark), im Kindertheater oder zuletzt auch an den Grenchner Freilichtspielen. Schon bald waren auch anspruchsvollere Rollen dabei. Als Neunjähriger mimte er beispielsweise den Verdingbub Ueli, er trat mit dem Kindertheater Blitz auf dem Freilichtspielplatz im Eichholz auf und hat auch schon in zwei Produktionen der «grossen» Freilichtspiele von Iris Minder mitgewirkt: 2014 in «Wiiberheer» und im vergangenen Jahr in «Romeo und Julia».