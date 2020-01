Höhepunkt im Programm: Das Kunsthaus zeigt 100 Picasso-Grafiken eines Solothurner Sammlers

Picassos «Suite Vollard» gehört zu den berühmtesten Graphik-Zyklen des 20. Jahrhunderts. Sie umfasst 100 Blätter, die Pablo Picasso auf Anregung des Kunsthändlers und Verlegers Ambroise Vollard zwischen 1930 und 1937 schuf. Im Gegenzug sollte Picasso jeweils ein Gemälde von Paul Cézanne und Auguste Renoir erhalten. Der Künstler variiert in der Serie unterschiedliche Themen. Mehrere Blätter befassen sich mit dem Verhältnis von Künstler und Modell und dem Minotaurus-Mythos.

Auf Grundlage der 100 Original-Platten entstanden damals mehr als 300 Drucke. Neben dem British Museum in London, dem Museum of Modern Art in New York und dem Picasso- Museum in Paris sind nur noch sehr wenige Institutionen und Private im Besitz eines kompletten Satzes der «Suite Vollard». Die grosszügige Leihgabe eines privaten Sammlers aus Solothurn ermöglicht dem Kunsthaus Grenchen, in der Villa Girard die komplette Serie zu präsentieren. Ein kompletter Satz Grafiken aus Picassos «Suite Vollard» ist 2017 in Paris für 1,9 Millionen Euro versteigert worden. (rrg)