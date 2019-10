Historischer Flug: Gedenken an die Notlandung vor 75 Jahren

Pilot Roy Abbott und sein Passagier Robert Hubbard flüchteten nach der Notlandung in den nahen Wald, weil sie glaubten, hinter der deutschen Front zu sein. Sie wurden von Schweizer Soldaten gefangen und am folgenden Morgen der Heerespolizei in Pruntrut übergeben. Man glaubte den beiden nicht, dass sie eine Flugzeugbesatzung sind, sondern man hielt sie für Kriegsgefangene, die aus einem deutschen Lager entwichen sind. So wurden sie dem Territorialkommando 4 in Olten übergeben, wo man sie am

14. Oktober nach Deutschland ausschaffen wollte (!). Der Nachrichtendienst der Schweizer Luftwaffe zog aber den richtigen Schluss aus dem in der Ajoie aufgefundenen amerikanischen Flugzeug ohne Besatzung und der Besatzung ohne Flugzeug, worauf Abbott und Hubbard eingehend befragt wurden. Der 21-jährige Roy Abbott aus Alabama war Jagdpilot auf P-47 Thunderbolt in der 315. Fighter Squadron und war zum Flug mit dem Verbindungsflugzeug Stinson L-5 befohlen worden. Der 24-jährige Robert Hubbard aus Connecticut war Chef einer Mechanikergruppe in der gleichen Staffel. Der Offizierspilot sollte in Davos interniert werden, der Unteroffizier Hubbard im Berner Oberland in Adelboden. Zuvor kamen die beiden aber noch in ein Lager bei Genf, wo sie dann zur wenige Kilometer entfernten französischen Grenze flüchteten. Das Kriegstagebuch der 315. Staffel meldet am 28. Oktober 1944, dass die beiden wieder glücklich bei ihrer Einheit angekommen sind. Beiden überlebten in der Folge auch den Krieg. (pbg)