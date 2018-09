Im ehemaligen Landi-Laden an der Girardstrasse ist wieder Leben eingekehrt. Es handelt sich um die Waser Elektromaschinen GmbH. Fredy Waser und sein Team haben einen Verkaufs- und Reparaturservice für Motoren und Elektrowerkzeuge für Industrie und ambitionierte Heimwerker eröffnet. Fredy Waser, gelernter Elektromaschinenbauer, ist kein Unbekannter in Grenchen, war er doch Geschäftsführer der Schwab Elektromotoren AG, die nach Bellach umgezogen ist. Da für die Handwerker die Nähe zu einem Fachgeschäft entscheidend ist, entschloss er sich zum Schritt in die Selbstständigkeit.

Zum Team gehören weiter Fabienne Lo Giudice für die Administration und Erwin Stauffer in der Service- und Reparaturabteilung. Schwerpunkte der Tätigkeiten sind der Verkauf, der Service und die Reparatur von Motoren und Elektrogeräten für Industrie und Gewerbe. Zum Sortiment gehören Handwerkzeuge, Pumpen, Kompressoren, Industriesauger sowie Geräte für die Bau- und Elektroindustrie.

Bei der Waser Elektromaschinen GmbH gibts die offiziellen Händlervertretungen der Profi-Geräte von Bosch, Makita, Fein, Duss, Nilfisk, Kränzle Hochdruckreiniger sowie Geko-Stromgeneratoren. «Wir machen aber Verkauf, Service und Reparaturen für alle Marken», betont Fredy Waser. So zählt man auch Festool-Geräte, «der Rolls Royce bei der Holzbearbeitung», wie Waser sagt, zum Sortiment. Dieses wird abgerundet durch eine grosse Auswahl von Zubehör und Verbrauchsmaterialien und weiterem Werkzeug für Profis – vom Kabelbinder über Kabelrollen bis zur Halogenlampe usw. Was nicht am Lager ist, werde in kürzester Zeit besorgt.

Die Werkstatt im hinteren Teil des Gebäudes ist zudem für fast jeden Eingriff gewappnet – bis hin zur eigenen Motorenwicklerei. Denn bei professionellen Geräten lohne sich meistens eine Reparatur, was von Kunden geschätzt werde. Es werden auch Wartungsarbeiten direkt bei Kunden durchgeführt.