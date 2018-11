Man beschloss, ein Gebäude in modularer Bauweise zu erstellen, das Platz für vier Klassen bietet und auch wieder rückgebaut und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden kann. Als Standort wurde der Platz zwischen alter Turnhalle und Musikhaus an der Bielstrasse definiert. Das Gebäude wird dort an den bestehenden Wärmeverbund angeschlossen.

Eine für solche Bauten spezialisierte Firma in Schötz fertigte die verschiedenen Module an, die jetzt per Sattelschlepper nach Pieterlen gelangen. Mit einem Kran werden sie an ihren Platz gehievt und sogleich an Ort und Stelle fixiert. Die Module sind bereits fertig montiert, d. h. Licht, Strom, Anschlüsse und Aussparungen für technische Installationen wie Flatscreen oder ähnlich sind bereits nach den Angaben der Schulleitung vorgängig installiert worden. Das zweistöckige Gebäude enthält auf jedem Stock zwei Klassenzimmer von 88 Quadratmeter Fläche, in dem die Gruppenräume bereits integriert sind und einen Mitteltrakt mit dem Treppenhaus, Lift, Toiletten und Technikzentrale.

Bei Bedarf könnte auch noch ein weiteres Stockwerk erstellt werden, erklärt Architekt Roman Tschachtli vom Architekturbüro VERVE, Biel anlässlich des Pressetermins am Dienstag. Das Gebäude ist aus Holz, auch die Isolation basiert auf dem nachhaltigen Material. Auf der Ost- und der Westseite sind Alu-Fensterfronten angebracht. Die Fassade wird mit Eternit verkleidet. Das Ganze ruht auf einem Stahltisch, der mit 130 Dreieinhalbmeter-Schrauben im Boden verankert ist.

Im Innern bleiben die Materialien sichtbar, Heizleitungen, Radiatoren etc. «Wir wollen zum Holz stehen und bewahren eine gewisse Ehrlichkeit im Bau, in dem wir die Werkleitungen auch zeigen», erklärt der Architekt. Anfang Dezember ist Aufrichte, die Einweihung erfolgt im Februar 2019.